Исламисты обнародовали видеозапись сожжения заживо турецких солдат

Исламистская террористическая организация ИГ (запрещена в России) в четверг выложила в сети видеозапись убийства двух людей, одетых в защитного цвета военную форму. Их сожгли заживо. Исламисты заявили о том, что это солдаты турецкой армии, взятые в плен.

19-минутный ролик был снят, согласно заявлению исламистов, в провинции Алеппо на севере Сирии.

На записи слышно, как боевик, зажигая с помощью дистанционного управления фитиль, произносит по-турецки оскорбления в адрес президента Реджепа Эрдогана.

По некоторым сообщениям, сайты ведущих социальных сетей в Турции были заблокированы властями, чтобы перекрыть доступ к видео.

Два года назад весь мир обошел схожий видеоролик, в котором боевики ИГ сожгли заживо взятого в плен сбитого иорданского летчика.

Пока официальные турецкие представители не комментируют видео. Однако армейское командование подтвердило факт потери связи с двумя военнослужащими.