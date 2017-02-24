Брат Ким Чен Ына убит с помощью нервно-паралитического газа

Ким Чен Нам, сводный брат руководителя КНДР Ким Чен Ына, был убит с помощью нервно-паралитического газа VX, сообщил в четверг глава полиции Малайзии.

Заключение полиции основывается на результатах патологоанатомической экспертизы. Следы газа были найдены на лице и глазах убитого. Нападение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. Он подвергся атаке перед посадкой в самолет на пути в Макао. Малайзийская полиция арестовала четырех подозреваемых. В их числе две женщины, граждане Вьетнама и Малайзии, которые, как подозревает следствие, совершили атаку и гражданин Северной Кореи. Ведется розыск еще семи граждан КНДР, возможно, причастных к убийству.

В конвенциях о химическом оружии от 1997 и 2005 годов VX квалифицирован как боевое отравляющее вещество. По данным западных экспертов, Пхеньян располагает этим газом.

В среду Пхеньян отверг какую-либо причастность к смерти Ким Чен Нама, обвинив Малайзию в фабрикации улик в сговоре с Южной Кореей. Пхеньян подкрепил свое обвинение напоминанием о том, что КНДР «является государством, обладающим ядерным оружием».

Малайзия в связи с инцидентом хочет допросить аккредитованного в стране высокопоставленного северокорейского дипломата, находившегося в аэропорту в момент покушения на Ким Чен Нама, но КНДР не сообщает, намерена ли она сотрудничать со следствием.