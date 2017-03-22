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Фотогалереи

Теракт у британского парламента

По данным лондонской полиции, четыре человека погибли и около 20 получили ранения

Лодонская полиция сообщила, что в теракте у британского парламента погибли четыре человека, включая самого нападавшего и полицейского, которого он ударил ножом. Дво погибших - пешеходы, в которых нападавший врезался на машине на Вестминстерском мосту.

Полиция полагает, что сбивший пешеходов водитель и напавший на полицейского был одиночной, однако контртеррористическая операция продолжается.
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Женщина помогает раненому на Вестминстерском мосту. &nbsp;
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Женщина помогает раненому на Вестминстерском мосту.  

Вооруженная полиция в центре Лондона.
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Вооруженная полиция в центре Лондона.

Раненый у моста через Темзу.&nbsp;
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Раненый у моста через Темзу. 

Вестминстерский мост после нападения.
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Вестминстерский мост после нападения.

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