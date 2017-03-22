Теракт у британского парламента

Лодонская полиция сообщила, что в теракте у британского парламента погибли четыре человека, включая самого нападавшего и полицейского, которого он ударил ножом. Дво погибших - пешеходы, в которых нападавший врезался на машине на Вестминстерском мосту.



Полиция полагает, что сбивший пешеходов водитель и напавший на полицейского был одиночной, однако контртеррористическая операция продолжается.

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