Адмирал Харуорд отказался возглавить совет по национальной безопасности

Отставной адмирал Роберт Харуорд отклонил предложение президента Дональда Трампа занять пост советника по вопросам национальной безопасности. В своем заявлении он сослался на семейные обстоятельства, из-за которых он не может посвятить себе полностью работе на этом ответственном государственном посту.

Кандидатура Харуорда, который в прошлом занимал важные должности в Совете по национальной безопасности, и пользуется поддержкой министра обороны Джеймса Маттиса, под началом которого он служил, привлекла всеобщее внимание, потому что он считался человеком, способным организовать нормальную работу Совета по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна. Флинн покинул этот пост в понедельник после того, как ему пришлось признать, что он сообщил неверную информацию о своем разговоре с российским послом в Вашингтоне вице-президенту США.

Американская пресса, со ссылкой на людей близких Харуорду, передает о том, что реальной причиной отклонения предложения стал отказ Белого дома дать кандидату в советники достаточные гарантии автономии и право подбирать сотрудников.

Пресс-секретарь президента Трампа заявил о том, что у президента есть хороший выбор кандидатов на этот пост. Одним из них, как сообщалось ранее, является бывший директор ЦРУ, бывший командующий американскими войсками в Афганистане и Ираке отставной генерал Дэвид Петреус.