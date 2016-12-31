На Нью-Йоркской бирже – лучшие за последние три года результаты

Ведущий индекс на Нью-Йоркской бирже Dow Jones, отражающий капитализацию 30 крупнейших американских компаний, продемонстрировал в уходящем году наилучшие показатели с 2013 года. Он поднялся на 13 процентов.

Значительно выросли и два других главных индекса: S&P 500, куда входят пятьсот крупнейших американских компаний, – на 9,5 процента роста и высокотехнологичный индекс Nasdaq – на 7,5 процента.

Успех Dow Jones особо впечатляет, потому что год на бирже начался очень плохо. Основные индексы снижались более, чем на 10 процентов под давлением опасений по поводу возможности рецессии, выхода Великобритании из Евросоюза и конфликтной и непредсказуемой президентской кампании в США.

Во второй половине уходящего года настроения инвесторов относительно развития экономики сменились на оптимистические под влиянием увеличения прибылей предприятий, ускорения темпов роста производства и восстановления цен на нефть, которые за минувший год выросли на 45 процентов. Избрание президентом Дональда Трампа, намеревающегося проводить политику, дружественную бизнесу, еще больше подстегнуло взлет курсов акций, которые со дня выборов поднялись почти на 8 процентов.