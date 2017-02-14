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Новости

Совет Безопасности ООН осудил северокорейские ракетные испытания

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями баллистической ракеты 11 февраля 2017 года

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями баллистической ракеты 11 февраля 2017 года

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В понедельник вечером Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решительно осудил последние испытания баллистических ракет Северной Кореей.

Совет Безопасности предупредил о что, будут предприняты «новые значительные меры», если Пхеньян не прекратит испытаний ракетного и ядерного оружия. Поводом для заявления Совета Безопасности стали запуски северокорейских баллистических ракет 19 октября 2016 года и 11 февраля нынешнего года. В заявлении говорится о том, что работы по созданию средств доставки ядерного оружия противоречат резолюциям ООН и ведут к эскалации напряженности. В нем содержится призыв к странам-членам всех членов ООН выполнить шесть резолюций по северокорейским санкциями, принятым Советом Безопасности с 2006 года.

Ранее резкие заявления в адрес КНДР сделали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп, пообещавший «решительно» ответить на действия Пхеньяна. «Северная Корея представляет собой очень большую проблему», – подчеркнул Дональд Трамп.

Последние ракетные испытания свидетельствуют о том, что Северная Корея постепенно совершенствует свои баллистические ракеты, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Ракета средней дальности, запушенная 11 февраля с наземной пусковой установки, обладает большим радиусом действия, чем прототип этой ракеты, созданный для запусков с подводных лодок. На этом типе ракет впервые применен твердотопливный двигатель, на заправку которого уходит значительно меньше времени, чем на заправку жидкотопливных ракет, что уменьшает возможности обнаружить подготавливаемую к запуску ракету с помощью спутников.

В прошлом году Северная Корея осуществила 2 ядерных взрыва и более 20 ракетных пусков. В ходе последнего испытания ракета пролетела около 500 километров до падения в Японском море.

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