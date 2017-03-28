CША возглавили протесты против попытки ООН запретить ядерное оружие

Cоединенные Штаты и ведущие западные страны выступили в понедельник с призывом к бойкоту инициативы Генеральной ассамблеи ООН начавшей дискуссию по резолюции о запрете ядерного оружия.

"Для меня, как матери и как дочери нет ничего более желанного, чем мир, в котором не будет ядерного оружия. Но нам необходимо быть реалистами. Неужели кто-то верить, что Северная Корея откажется от ядерного оружия по приказу ООН?" - заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Хейли, вместе с послами Великобритании и Франции обратилсь к репортерам вне стен зала заседаний Генеральной ассамблеи. Первое обсуждение вопроса о запрете ядерного оружия бойкотировали представители трех десятков стран, включая Россию и Китай. Россия, как и Соединенные Штаты, проголосовала против включения этого вопроса в повестку работы Генеральной ассамблеи, Китай - воздержался.

В поддержку запрета ядерного оружия выступают более 100 стран, которые надеются одобрить соотвествующий документ уже в нынешнем году. За запрет высказались Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Папа Римский Франциск, десятки гуманитарных организаций. Противники, убежденные в нереалистичности осуществления запрета на ядерное оружие, призывают разработать более эффективную система нерастпространения ядерного оружия.