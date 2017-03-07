Республиканцы предложили план замены системы медстрахования

В понедельник республиканцы в Палате представителей Конгресса США обнародовали свои предложения по замене системы медицинского страхования, так называемого «Закона Обамы» принятого семь лет назад Конгрессом, в котором доминировала Демократическая партия.

Помощь малоимущим и пожилым американцам с приобретением страховки остается, но вместо того, чтобы осуществлять субсидирование, как при Обаме, напрямую из государственного бюджета, республиканцы предлагают делать, предоставляя налоговые льготы покупателям страховок и выделяя помощь штатам, которую те смогут тратить в соответствии со специфическим нуждами своих жителей.

Ключевой пункт нынешней системы - штрафование лиц, отказывающихся покупать страховой полис, - отменяется, но и новая система сохраняет стимулы для всех граждан к покупке страховки.

Республиканский план сохраняет два других ключевых элемента «Закона Обамы»: молодые люди могут пользоваться страховкой своих родителей до достижения 26 лет и страховщикам воспрещается отказывать в страховании лицам с хроническими заболеваниями.

Прения в Палате представителей по республиканскому пакету реформ начнутся на этой неделе. Никогда прежде в истории США Конгресс не отменял действующую крупномасштабную социальную программу, охватывающую миллионы граждан.