Редкие фото семьи последнего императора

Николай II, его жена императрица Александра (справа), четыре их дочери и сын. Николай II отрекся от престола в 1917 году во время Февральской революции. Император и члены его семьи были расстреляны и заколоты штыками по приказу большевиков в 1918 году, их тела были облиты кислотой и сброшены в шахту
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Николай II во время прогулки по берегу в Финляндии. После кончины отца в 1894 году он признавался другу, что не чувствует готовности стать императором и ничего не знает о том, как править страной
3
Николай II и его сын цесаревич Алексей под Петербургом. Алексей страдал гемофилией, наследственным заболеванием, связанным с нарушением процесса свертываемости крови
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Близкий друг семьи Романовых, Анна Вырубова (справа), гуляет по пляжу в обществе дочерей императора, великой княжны Татьяны и великой княжны Ольги. Анна Вырубова была арестована после революции, но ей удалось бежать в Финляндию с шестью альбомами, насчитывающими более 2600 фотографий частной жизни семьи Романовых. Вырубова умерла в Хельсинки в 1964 году