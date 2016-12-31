Очевидцы истории

Авторы самых впечатляющих фотографий 2016 года рассказывают о событиях, стоящих за их снимками
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1
"Когда я пришла на площадь Таксим, один из солдат (участников попытки военного переворота 15 июля – РС) спросил меня: "Что происходит, почему мы здесь?". Я ответила: "Это становится опасным, шел бы ты лучше домой". На моем снимке – последний находившийся на площади солдат, которого к тому моменту еще не арестовали.
Атмосфера была очень напряженной. Человек на фото слева – это полицейский из спецподразделения, он говорит солдату: "Надо это остановить. Отдай мне автомат". Солдат тогда сказал ему: "Я не могу отдать оружие, у меня приказ, я начну стрелять".
Этот спор длился около минуты, потом полицейский арестовал солдата. Многие военные тогда думали, что речь идет об учениях. Вероятно, они до сих пор в тюрьме. Это грустно".
Фотограф агентства EРА Седат Суна – о сцене в центре Стамбула в ночь попытки военного переворота в Турции.
2
Когда президент США Барак Обама в марте прибыл с историческим визитом на Кубу, фотокорреспондент агентства Рейтер Альберто Рейес точно знал, где он должен быть:
"Мотоциклист, живший по соседству, который помогал мне, подсказал место, с которого может быть хорошо виден самолет, идущий на посадку. Там собралось много людей. Один сосед прокричал мне – мол, летит, еще до того, как я услышал шум моторов".
3
Этот снимок метеорита, падающего на извергающийся вулкан Ключевская Сопка, сделан на Камчатке голландским фотографом Томасом ван дер Вейденом. "Мы решили подождать еще час, понаблюдать за извержением, – рассказывает Томас. – В это время облака расступились, и нам открылся прекрасный вид на стекающую в темноте по склону лаву. Потом произошла бело-зеленая вспышка, люди закричали от неожиданности. Я успел нажать на спуск своего фотоаппарата и подумал при этом: "Надеюсь, я успел это снять". Оказалось, что действительно успел. Это была большая радость".
4
Абир Султан, сотрудник агентства ЕРА, смог снять под необычным ракурсом церемонию "нисхождения Благодатного Огня" в Иерусалиме – древний христианский обряд, привлекающий множество верующих. Ему помогло знакомство с высокопоставленным сотрудником патриархии, который разрешил съемку сверху.
Рядом с фоторафом находились несколько монахинь со свечами в руках. "Если ваши свечи зажгутся во время этой церемонии, это считается знаком Божьего благословения, – рассказывает Абир Султан. – Эти монахини стояли здесь, в 30 метрах над пламенем, у них не было никаких шансов, что их свечи вспыхнут, но они верили и стояли там в ожидании Божьего благословения".