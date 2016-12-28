Москва неофициально признала прием олимпийцами допинга

Россия впервые признала, что ее представители на протяжении ряда лет осуществляли и прикрывали масштабные мероприятия, связанные с употреблением российскими спортсменами — олимпийцами запрещенных допинговых препаратов.

Признание содержится в опубликованном во вторник интервью, которое дала газете New York Times исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович. Вместе с тем, как пишет газета, Анцелиович решительно отвергает предположения, что в эту историю был вовлечен президент Путин или люди из его ближайшего окружения.

Анцелиович подтвердила информацию, циркулирующую на Западе с мая прошлого года, в частности, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, проживающий ныне в США, давал спортсменам допинговые смеси, а также уничтожал положительные пробы на допинг российских олимпийцев в Сочи. Она подтвердила, что сотрудники ФСБ в Сочи выкрадывали емкости с положительными пробами российских олимпийцев и подменяли их чистыми, и что бывший замминистра спорта Юрий Нагорных приказывал скрывать факты употребления ведущими спортсменами запрещенных веществ. Все это Россия прежде решительно отвергала.

Глава комиссии, назначенной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) Ричард Макларен, предполагает, что Россия за счет признательных показаний пытается восстановить отношения с ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство требует от Москвы согласиться с выводами недавнего расследования. Только после этого Российской антидопинговой службе будет вновь разрешено проводить допинг-тесты, а министерству спорта — устраивать в стране международные соревнования.

Как заявил в интервью New York Times высокопоставленный российский спортивный чиновник Виталий Смирнов, российские спортсмены не могли конкурировать с западными, не прибегая тайно к допингу, ибо ВАДА, которая позволяла олимпийцам из стран Запада принимать анаболические стероиды по медицинским показаниям, не позволила бы россиянам открыто употреблять схожие препараты