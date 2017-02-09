Сенат утвердил в должности министра юстиции США Джеффа Сешнса

В среду Сенат США утвердил бывшего сенатора Джеффа Сешнса в должности министра юстиции США, который также является генеральным прокурором страны.

За утверждение проголосовали 52 сенатора, против - 47. Лишь один демократ присоединился к республиканцам, в полном составе проголосовавшим за консервативного кандидата в министры юстиции. Обсуждение кандидатура Сешнса было крайне эмоциональным. Его оппоненты пытались уличить его в расистских взглядах, что кандидат во время слушаний назвал "дьявольской ложью". Пиком конфронтации стала попытка сенатора-демократа Элизабет Уоррен зачитать во время обсуждения заявление 30-летней давности Коретты Скотт Кинг, вдовы Мартина Лютера Кинга, в котором она обвиняла Сешнса в том, что в бытность федеральным прокурором в Алабаме он пытался запугивать избирателей-афроамериканцев. Республиканцы, воспользовавшись процедурной уловкой, не позволили ей это сделать. Сторонники кандидата в министры подчеркнули, что NAACP, ведущая правозащитная организация страны, отстаивающая права афроамериканцев, критиковавшая Джеффа Сешнса 30 лет назад, отметила его в 2009 году специальной наградой за защиту прав меньшинств.

Во время слушаний, которые проходили в январе, Сешнс заявил о том, что он он будет добиваться строжайшего исполнения действующего законодательства независимо от своих личных взглядов. Это касается недопущения пыток при допросе лиц, подозреваемых в терроризме, права женщин на прерывание беременности, прав сексуальных меньшинств, слежки за гражданами и преступлений на почве ненависти.

В качестве главы министерства юстиции Джефф Сешнс станет главным советником президента по юридическим вопросам, он также будет руководить группой адвокатов, защищающей в суде президентский указ Дональда Трампа о временном запрете въезда в страну граждан семи стран. Действие указа было приостановлено федеральным судьей, запрос об отмене этого решения сейчас рассматривается апелляционным судом.