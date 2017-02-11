СМИ США: Кремль рассматривает выдачу Сноудена Соединенным Штатам

Кремль рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена России. К такому выводу пришла американская разведка, сообщили телекомпании NBC два непоименованных сотрудника американских спецслужб.

По словам высокопоставленного представителя разведки, данные анализа разведданых свидетельствуют о том, что российское руководство рассматривает возможность выдачи Сноудена как жест, рассчитанный на благосклонное внимание со стороны президента Тармпа.

Американский адвокат Сноудена сообщил о том, что ему ничего не известно о намерении выдать его клиента Соединенным Штатам. Сам Эдвард Сноуден написал в Твиттере, что эта новость служит доказательством того, что он не сотрудничал с российскими разведсдужбами: "Ни одна страна не выдает шпионов, поскольку другие начнут опасаться, что они - следующие".

Американский гражданин Эдвард Сноуден, работавший по контракту с Агентством национальной безопасности США, занимающимся электронной разведкой, в 2013 году передал журналистам сотни тысяч страниц секретной документации об операциях по перехвату электронной переписки и сбору данных о телефонных звонках американцев. Весной 2013 года он бежал в Гонконг, а затем в Москву, где ему было предоставлено временное убежище. Россия отказалсь выдать Сноудена США, где ему может грозить 30-летний тюремний срок по трем пунктам обвинения, что стало поводом для ухудшения американо-российских отношений.

Эдвард Сноуден многократно выражал желание вернуться в США, если он не будет объектом уголовного преследования. Дональд Трамп во время предвыборной кампании называл Сноудена предателем и призывал примерно наказать его.