Американская частная компания отправит космический корабль к Луне

Частная компания SpaceX планирует направить к Луне космический корабль Dragon-2 с двумя пассажирами на борту.

В понедельник во время пресс-конференции основатель компании Илон Маск объявил о том, что запуск космического корабля планируется осуществить во втором квартале 2018 года. Он выйдет на лунную орбиту, совершит виток вокруг Луны и возвратится на Землю. Полет займет неделю. У компании уже есть два пассажира, которые уплатят неназванную сумму за свой полет. Управление кораблем будет полностью автоматизировано. Функции пилотов будут выполнять компьютеры. Тем не менее будущие пассажиры начнут предварительную подготовку к полету в этом году. Для вывода корабля в космос будет использована новая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, испытания которой пройдут нынешним летом.

По словам Илона Маска, его компания планирует организовать несколько подобных экспедиций, которые помимо всего прочего станут источником дохода для частной компании, составляющей конкуренцию государственным и крупным общественным компаниям из авиационно-космического комплекса. В своем заявлении SpaceX поблагодарила американское космическое агентство NASA за финансирование проекта по созданию космического корабля Dragon-2. В свою очередь NASA сделало заявление, в котором выражена поддержка усилиям его "партнеров по индустрии".

Автоматические грузовые корабли компании SpaceX уже несколько лет осуществляют доставку грузов на международную космическую станцию. К концу нынешнего года планируется первый полет к станции космического корабля Dragon-2 с экипажем на борту.