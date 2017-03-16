Евгений Халдей, фотограф войны

Он сделал знаменитый снимок, олицетворяющий победу СССР над нацистской Германией - "Знамя Победы над Рейхстагом". Его фотографии ретушировали, он был вынужден делать постановочные съемки в пропагандистских целях, но вместо похвалы всю жизнь боролся за право заниматься своим делом в условиях государственного антисемитизма. В этом месяце исполняется 100 лет со дня рождения советского фотографа и военного корреспондента Евгения Халдея

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