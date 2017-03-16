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Фотогалереи

Евгений Халдей, фотограф войны

Он сделал знаменитый снимок, олицетворяющий победу СССР над нацистской Германией - "Знамя Победы над Рейхстагом". Его фотографии ретушировали, он был вынужден делать постановочные съемки в пропагандистских целях, но вместо похвалы всю жизнь боролся за право заниматься своим делом в условиях государственного антисемитизма. В этом месяце исполняется 100 лет со дня рождения советского фотографа и военного корреспондента Евгения Халдея
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Эту семейную пару Евгений Халдей встретил в январе 1945 года в будапештском гетто, вскоре после того, как квартал был освобожден от нацистов. Халдей был поражен тем, что даже после освобождения города мужчина и женщина продолжают носить нашитые по приказу оккупантов шестиконечные звезды. Пара поначалу испугалась фотографа, но он поздоровался с ней, как он сам говорит, на &quot;немецко-еврейском языке&quot;, после чего сорвал звезды с их одежды.
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Эту семейную пару Евгений Халдей встретил в январе 1945 года в будапештском гетто, вскоре после того, как квартал был освобожден от нацистов. Халдей был поражен тем, что даже после освобождения города мужчина и женщина продолжают носить нашитые по приказу оккупантов шестиконечные звезды. Пара поначалу испугалась фотографа, но он поздоровался с ней, как он сам говорит, на "немецко-еврейском языке", после чего сорвал звезды с их одежды.

Мурманск после немецкой бомбардировки зажигательными бомбами в 1942 году. Халдей вспоминал, что запечатленная на снимке женина упрекнула его за то, что он фотографирует трагические события в городе. &quot;Почему бы вам не поехать в Берлин и не снимать, как наши пилоты бомбят его?&quot;. Фотограф, которому тогда было 25 лет, в ответ пообещал так и сделать - &quot;если когда-нибудь доберется до Германии&quot;.
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Мурманск после немецкой бомбардировки зажигательными бомбами в 1942 году. Халдей вспоминал, что запечатленная на снимке женина упрекнула его за то, что он фотографирует трагические события в городе. "Почему бы вам не поехать в Берлин и не снимать, как наши пилоты бомбят его?". Фотограф, которому тогда было 25 лет, в ответ пообещал так и сделать - "если когда-нибудь доберется до Германии".

На всемирно известных фотографиях Евгения Халдея &quot;Знамя Победы над Рейхстагом&quot; были запечатлены бойцы&nbsp;8-й гвардейской армии:&nbsp;Алексей Ковалёв,&nbsp;Абдулхаким Исмаилов&nbsp;и Леонид Горичев. Халдей, по заданию&nbsp;Фотохроники ТАСС, сделал фотоснимки 2 мая 1945, когда уже закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. К тому же, на рейхстаге было установлено множество красных знамён. Фотограф попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит Алексей Ковалев, фотограф привёз с собой в Москву.
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На всемирно известных фотографиях Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом" были запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Халдей, по заданию Фотохроники ТАСС, сделал фотоснимки 2 мая 1945, когда уже закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. К тому же, на рейхстаге было установлено множество красных знамён. Фотограф попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит Алексей Ковалев, фотограф привёз с собой в Москву.

Одна из фотографий этой серии была подвергнута ретуши по требованию ТАСС - в агентстве сочли, что две пары часов, которые видны на каждом из запястий Абдулхакима Исмаилова, могут указать на факты мародерства советских солдат. Перед публикацией Халдей удалил со снимка вторые часы с помощью обычной булавки. В 2013-м дочь фотографа продала оригинальный негатив российскому бизнесмену, который передал его в Еврейский музей в Москве.
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Одна из фотографий этой серии была подвергнута ретуши по требованию ТАСС - в агентстве сочли, что две пары часов, которые видны на каждом из запястий Абдулхакима Исмаилова, могут указать на факты мародерства советских солдат. Перед публикацией Халдей удалил со снимка вторые часы с помощью обычной булавки. В 2013-м дочь фотографа продала оригинальный негатив российскому бизнесмену, который передал его в Еврейский музей в Москве.

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