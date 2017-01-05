Будущий госсекретарь США предоставил данные о своем состоянии

Согласно официальной информации, обнародованной в среду, состояние Рекса Тиллерсона, бывшего главы нефтяной компании Exxon Mobil, назначенного Дональдом Трампом государственным секретарем, составляет около пятисот миллионов долларов.

Тиллерсон сложил с себя полномочия генерального управляющего компанией 1-го января. На следующую в Сенате назначены слушания по утверждению кандидатуры госсекретаря. Ожидается, что на них будут подняты вопросы о его деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов.

Большая часть состояния Тиллерсона содержится в акциях Exxon Mobil, которые он планирует распродать, а оставшуюся часть в размере примерно 180 миллионов передать в доверительный траст, который будет выплачивать их владельцу дивиденды в течение десяти лет. При этом, как свидетельствуют документы Exxon Mobil, трасту запрещено вкладывать средства в какие-либо проекты, к которым Тиллерсон может иметь отношение как госсекретарь. В случае утверждения его в должности госсекретаря Тиллерсон также будет вынужден на время работы в госаппарате выйти из совета директоров научно-исследовательских и общественных организаций и отказаться от бонуса в 7 миллионов долларов, который полагается ему от работодателя в качестве выходного пособия.

Тиллерсону, согласно представленным им финансовым отчетам, принадлежат акции таких фирм, как Apple и J.P. Morgan Chase, техасские муниципальные облигации, ранчо близ границы Техаса и Оклахомы и другая недвижимость. Кроме того, он владеет ценными бумагами некоторых конкурентов Exxon Mobil, в частности, Royal Dutch Shell и Total.