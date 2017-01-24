Комитет Сената одобрил Тиллерсона в должности госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил в понедельник кандидатуру бывшего управляющего нефтяной корпорацией ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, расчистив тем самым путь к его утверждению Сенатом в полном составе.

Голоса членов комитета разделились в соотношении 11 к 10 в соответствии с партийной принадлежностью. Решающий голос «за» был подан республиканцем Марко Рубио, который ранее выражал беспокойство деловыми связями номинанта с Владимиром Путиным и опасался, что Тиллерсон будет проводить политику, в которой «прагматизм стоит выше утверждения прав человека и демократии» в мире. На окончательное решение Рубио, видимо, оказало влияние совместное заявление двух республиканских «тяжеловесов», Джона Маккейна и Линдси Грэма, в котором они выразили уверенность в том, что «Тиллерсон может быть эффективным проводником американских интересов».

Влиятельный демократ в Международном комитете сенатор Бен Кардин свой голос против Тиллерсона объяснил тем, что тот не обозначил четко своей позиции относительно антироссийских санкций и не ответил на вопрос, стоит ли Соединенным Штатам увязывать оказание той или иной стране экономической помощи с соблюдением ею прав человека. Демократ Боб Менендес поставил в вину Тиллерсону, что бывший руководитель ExxonMobil ушел от ответа на вопрос, лоббировала ли его компания Конгресс за отмену антироссийских санкций.

Республиканец Роб Портман поддержал кандидатуру Тиллерсона, выделив его преданность НАТО и конкретно обязательствам США прийти на помощь союзникам, если они подвергнутся вооруженному нападению.