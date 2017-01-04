Трамп: разведслужбы США перенесли брифинг о российских хакерах

Во вторник вечером избранный президент США Дональд Трамп назвал "очень странным" решение руководителей американских разведслужб перенести на пятницу специальный брифинг, посвященный проблеме российских хакерских атак в США.

В своем сообщении в "Твиттере" Дональд Трамп сообщил о том, что давно ожидавшаяся встреча, во время которой американские спецслужбы должны были представить ему данные, по выражению Трампа, "о так называемом российском хакерстве" было отложено до пятницы. "Быть может, им требуется больше времени, чтобы собрать данные по делу", - строит предложение избранный президент США.

Официальные представители разведслужб отказались комментировать заявление Дональда Трампа. Источники газеты The New York Times в Белом доме сообщают о том, что руководители американских спецслужб не собирались проводить брифинг для Трампа во вторник. Главы ФБР и национальной разведки вместе с другими руководителями американских служб безопасности планируют встретиться с Дональдом Трампом в пятницу. На этой встрече, как сообщала пресса, Трампу, публично выражавшему скепсис относительно причастности России к кибератакам во время президентской кампании в США, должны быть представлены данные, указывающие на российский след в хакерских операциях.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста, Дональд Трамп сообщил о том, что во вторник или среду он "может приоткрыть сведения о хакерстве, неизвестные другим людям." Однако пока никакой заявлений на этот счет он не сделал.