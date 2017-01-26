Американские мэры отказываются выполнять указ президента Трампа

Мэры ряда американских мегаполисов заявили в среду, что не подчинятся распоряжению президента Трампа, которое обязывает их к сотрудничеству с Вашингтоном в выявлении и депортации незаконных иммигрантов под страхом сокращения федеральных трансфертов, предоставляемых городам.

Дональд Трамп подписал в среду указ, предписывающий муниципальным властям сотрудничать с федеральными властями в выявлении нелегальных мигрантов. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал наказывать так называемые «города-убежища», которые отказываются содействовать федеральным властям в преследовании нелегалов.

«Указ президента не повлияет на практику законоприменения в Нью-Йорке», – заявил мэр города Билл Де Блазио, добавив, что если Трамп, коренной нью-йоркец, сократит трансферты, то это ударит по муниципальной полиции, добившейся значительного уменьшения преступности, в немалой степени — благодаря партнёрству с этническими общинами.

По словам главы Бостона Марти Уолша, указ Трампа — выпад против жителей города и против тех ценностей, которые воплощены в его истории. «Те, кто захотят, всегда найдут пристанище в любом помещении нашей мэрии», – подчеркнул Уолш.

О своем неповиновении Трампу сообщили также главы Сиэтла, Сан-Франциско и Чикаго, третьего по величине мегаполиса в США. «Мы останемся городом — убежищем», – провозгласил мэр Чикаго Рамм Эммануэль, «ни один человек, откуда бы он ни приехал, не будет здесь чужим».

Мэры городов — убежищ заявляют, что президентский указ с правовой точки зрения составлен не четко и что администрации Трампа будет совсем не просто использовать его как юридическую базу для сокращения трансфертов.