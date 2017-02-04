Судья приостановил действие указа президента Трампа о въезде в США

В пятницу вечером федеральный судья в Сиэттле приостановил действие всех положений президентского указа Дональда Трампа, предусматривающего временный запрет на въезд в США граждан семи стран и бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев.

Завершая заседание по иску к федеральному правительству штатов Вашингтон и Миннесота, оспоривших конституционность президентского указа в суде, судья Джеймс Робарт объявил, что штаты продемонстрировали ущерб, нанесенный им в результате осуществления этого указа. Решение судьи в письменном виде будет обнародовано позже. Представители министерства юстиции США отказались комментировать это решение, ссылаясь не необходимость его изучить. Генеральный прокурор штата Вашингтон, выступавший в роли истца, заявил, что суд приостановил действие президентского указа по всей стране, что означает, что визы, выданные гражданам семи стран, являются действующими.

Неделю назад после вступления в действие президентского указа, около двух сотен граждан семи стран были задержаны при въезде в Соединенные Штаты. Позже все они были допущены в США. Несколько десятков тысяч обладателей иммигрантских и неиммиграционных виз, выданных в этих странах, получили уведомления о том, что эти визы недействительны.

За несколько часов до решения судьи в Сиэтле федеральный судья в Бостоне вынес решение о конституционности президентского указа, отменив свое решение о временном приостановлении его действия. Окончательно судьба указа президента Трампа будет определена судами высшей инстанции.