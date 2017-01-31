Трамп уволил и.о. министра юстиции за отказ защищать иммиграционный указ

Президент Трамп в понедельник вечером отправил в отставку исполняющую обязанности министра юстиции страны Салли Йетс за отказ защищать в судах его распоряжение, приостанавливающее допуск в США беженцев со всего мира и граждан семи стран, где сильны террористические организации.

Йетс, назначенная Бараком Обамой на эту должность, возглавляла ведомство до утверждения Сенатом нового министра юстции Джеффа Сешнса, которое должно произойти в самое ближайшее время. В понедельник она объявила о том, что она отдала распоряжение подчиненным не защищать в судах президентский указ о запрете въезда беженцев . Через несколько часов Белый дом распространил заявление, в котором говорится о том, что Йетс «совершила предательство по отношению к министерству юстиции, отказавшись исполнять законный указ, цель которого защита граждан Соединенных Штатов».

Несколькими часами раньше лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер безуспешно пытался поставить на голосование резолюцию о немедленной отмене указа президента, однако этот шаг был заблокирован республиканцев, а однопартиец Шумера, член Палаты представителей Джерри Надлер полагает, если это и произойдет, то только по инициативе судов, а не законодателей.

Несколько федеральных судей в минувшие выходные приостановили действие отдельных пунктов указа, в частности, отправку беженцев обратно на родину.

Барак Обама отступил от традиции, согласно которой бывший президент воздерживается от критики своего преемника, и в заявлении в понедельник, выразил принципиальное несогласие с распоряжением Трампа, а также поддержал демонстрантов, проводящих акции протеста в американских аэропортах. «Дискриминация людей по признаку вероисповедания для меня неприемлема», – говорится в заявлении Обамы.