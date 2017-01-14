Трамп сохранит санкции против Кремля, по крайней мере, на некоторое время

Избранный президент Дональд Трамп сказал в интервью газете The Wall Street Journal опубликованном в пятницу вечером, о том, что санкции против российских граждан и компаний, введенные администрацией Барака Обамы будут сохранены, "по крайней мере, на некоторое время".

Однако он не исключает их отмены в будущем. "Если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?" - задается Дональд Трамп вопросом.

Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов. Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом Путиным через некоторое время после вступления в должность президента США.