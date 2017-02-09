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Новости

Суд отказался восстановить действие указа Трампа о запрете въезда в США

Дональд Трам выступает в защиту своего указа

Дональд Трам выступает в защиту своего указа

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В среду федеральный апелляционный суд отказался восстановить действие указа президента Трампа о трехмесячном запрете на въезд в США граждан семи стран, где большинство населения составляют мусульмане.

Суд решил, что запрет не должен вступать в силу до тех пор, пока суд не примет решение относительно конституционности такого решения президента.

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