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Новости

Арестован подозревамый в нападении на стамбульский клуб Reina

Церемония поминовения погибших перед входом в клуб Reina 4 января 2017 года

Церемония поминовения погибших перед входом в клуб Reina 4 января 2017 года

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В понедельник турецкая полиция арестовала Абдулкадыра Машарипова, гражданина Узбекистана, главного подозреваемого в совершении террористической атаки на стамбульский ночной клуб Reina, в результате которой погибло 39 человек, 65 было ранено.

По сообщениям турецких средств информации, Машарипов был задержан в стамбульском районе Эсеньюрт. Днем раньше полиция обнаружила 150 тысяч долларов в квартире, где подозреваемый остановился, прибыв в Стамбул за две недели до атаки. Согласно неофициальным данным, Абдулкадыр Машарипов прибыл в Турцию с женой и двумя детьми в начале 2016 года и снял квартиру в городе Конья. 15 декабря он отправился в Стамбул для подготовки террористической атаки. Газета "Хюрриет Дейли”, цитирует заместителя премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, заявившего о том, что атака была организована профессионально с участием разведывательной организации.

В новогодний вечер нападавший подъехал к клубу на такси, прошел в клуб с полуавтоматической винтовкой в руках и открыл огонь. Среди погибших - граждане восьми стран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

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