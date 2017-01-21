Парламент Турции одобрил закон о конституционной реформе

Парламент Турции одобрил в субботу утром законопроект о значительном расширении президентских полномочий.

Законопроектом упраздняется должность премьер-министра, президент становится как главой исполнительной власти, так и руководителем государства с правом в любое время назначать выборы или вводить в стране чрезвычайное положение. Его указы также автоматически обретут силу закона.

За новую меру проголосовали 339 депутатов, 142 высказались против. Однако, любые поправки к конституции требуют поддержки 367 парламентариев, поэтому предложение о реформе будет вынесено на референдум, который состоится в начале апреля.

Борьба вокруг изменения основного закона поляризовала турецкое общество. Сторонники Эрдогана настаивают на необходимости консолидации власти в руках президента перед лицом усугубляющейся политической и экономической нестабильности, его противники указывают на опасность сосредоточения властных полномочий в руках человека, который уже прибег к репрессиям против своих оппонентов среди политиков, журналистов, ученых и общественных деятелей.