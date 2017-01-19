8 лет Барака Обамы в фотографиях

4 ноября 2008 года Барака Обаму избрали 44-м президентом США. Сенатор-демократ из Иллинойса стал первым президентом-афроамериканцем. Предыдущий президент по традиции оставил ему три проблемы. В 2008-м это были: худшее состояние экономики за десятилетия, участие в конфликтах в Афганистане и Ираке и международный имидж страны, ведущий "войну с террором". Посмотрите кадры отдельных моментов президентства Барака Обамы.

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