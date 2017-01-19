8 лет Барака Обамы в фотографиях

4 ноября 2008 года Барака Обаму избрали 44-м президентом США. Сенатор-демократ из Иллинойса стал первым президентом-афроамериканцем. Предыдущий президент по традиции оставил ему три проблемы. В 2008-м это были: худшее состояние экономики за десятилетия, участие в конфликтах в Афганистане и Ираке и международный имидж страны, ведущий "войну с террором". Посмотрите кадры отдельных моментов президентства Барака Обамы.
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1
Барак Обама с женой Мишель и дочерьми Малией и Сашей подходит к подиуму для принятия присяги 20 января 2009 года.
2
Президент США Барак Обама готовится войти в Овальный кабинет Белого дома 21 января 2009 года. В первый день на посту президент Обама распорядился заморозить на 120 дней вынесение приговоров в тюрьме Гуантанамо и закрыть это заведение. Тюрьма функционирует до сих пор.
3
В речи на военной базе в Северной Каролине 27 февраля 2009 года Барак Обама объявил дату прекращения американских военных операций в Ираке – 31 августа 2010 года. Его преемник Дональд Трамп уже сказал, что преждевременный вывод войск создал ваккум, в котором расцвела запрещенная организация ИГИЛ.
4
Выступление Обамы в Праге, рядом со статуей президента Чехословакии Томаша Масарика, 5 апреля 2009 года. В этой речи Обама пообещал, что США будут бороться за "мир и безопасность без ядерного оружия".