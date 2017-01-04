Конгрессмены изменили решение после критики Дональда Трампа

Во вторник в первый день работы 115 сессии Конгресса США американские законодатели привлекли всеобщее внимание, неожиданно отменив решение, принятое накануне за закрытыми дверями.

В понедельник республиканцы на закрытом заседании проголосовали за переподчинение независимого офиса, регулирующего этические аспекты работы конгрессменов, в частности, взаимоотношения депутатов с лоббистами, постоянному комитету Палаты представителей по вопросам этики. Во вторник, когда эта мера должна была быть поставлена на голосование всей палатой, избранный президент Дональд Трамп в «Твиттере» выразил несогласие с ней. С резкой критикой парламентариев выступили средства информации и общественные организации. В результате по итогам еще одного голосования внутри республиканской фракции предложение было отозвано.

Законодатели уже несколько лет выражали недовольство тем, что офис, созданный в 2008 году после того, как три конгрессмена были отправлены в тюрьму за взяточничество, ведет себя непомерно агрессивно, зачастую возбуждая расследования, основанные всего лишь на анонимных жалобах, которые наносят вред их репутации и вынуждают нести большие расходы на адвокатов. Дональд Трамп, однако, выразил порицание конгрессменам, которые поставили первым на повестку дня далеко не главный, по его мнению, вопрос, в то время, как им стоило бы заняться реформой налоговой системы и пересмотром реформы системы медицинского страхования, осуществленной Бараком Обамой.

Внезапную смену настроений конгрессменов-республиканцев комментаторы рассматривают как свидетельство значительного влияния Дональда Трампа в Республиканской партии.

В первый день работы новой сессии Конгресса члены Палаты представителей вновь избрали республиканца Пола Райана спикером.