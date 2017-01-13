Барак Обама лишил кубинцев права на автоматическое убежище в США

Администрация Обамы в четверг отменила правило, согласно которому беженцы с Кубы, достигшие американской территории, практически без исключения через год получали вид на жительство в США.

Согласно источникам в американской администрации, это правило было отменено без предварительного извещения, чтобы предотвратить потенциальную волну беженцев с Кубы, спешащих попасть в США до того, как перед ними закроются двери.

Правило, действовавшее 20 лет, известно под названием «мокрые ноги, сухие ноги». Это означало, что кубинцы, перехваченные Береговой охраной США на море, подлежали депортации на родину, а те, кто достигал суши, обретал законное право остаться в стране. Незаконные иммигранты ни из одной другой страны не имели подобных привилегий.

Кубинские власти постоянно критиковали это правило, заявляя, что оно стимулирует эмиграцию из страны наиболее образованных людей, в том числе, медиков. Белый дом также отменил режим, позволявший кубинским профессионалам в области медицины беспрепятственно получить вид на жительство в США.

Гавана в ответ на это решение администрации Обамы согласилась принимать обратно своих граждан, высылаемых из США.

Барак Обама, согласно сообщениям, пытается таким образом утвердить курс на нормализацию отношений с Кубой, видя в ней одно из своих главных достижений в области внешней политики. Дональд Трамп в ходе избирательной кампании неоднократно критиковал кубинскую политику Обамы, считая, что президент пошел на слишком большие односторонние уступки, и обещал внести в нее коррективы.