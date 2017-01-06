Новым директором Национальной разведки США станет Дэн Коутс

Бывший сенатор-республиканец 73-летний Дан Коутс будет назначен на должность директора национальной разведки. Об этом в четверг неофициально сообщили прессе двое сотрудников переходной команды Дональда Трампа. Официальное объявление будет сделано до конца недели.

В Сенате Коутс был членом Комитета по делам разведки. В свое время он выступал в поддержку перехвата электронных корреспонденций лиц, подозреваемых в терроризме, и применения к ним при необходимости жестких методов допроса. Президент Джордж Буш-младший направил его послом в Германию.

Коутс известен как человек, пользующийся авторитетом и среди однопартийцев, и среди демократов. Как заявил один из представителей Демократической партии, "Коутс много знает о Европе и России, и его разногласия с Трампом относительно России вполне вероятны". Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, вызвавшим недовольство избранного президента своим предположением, что выиграть выборы ему помог Кремль.

Директор Национальной разведки является основным советником президента США по вопросам внешней разведки, он координирует действия различных американских разведслужб.