СМИ США: Барак Обама может вскоре ввести новые санкции против Кремля

Соединенные Штаты могут до конца нынешней недели объявить о введении экономических санкций и мерах дипломатического воздействия по отношению к Кремлю в ответ на его вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года, сообщает со ссылкой на американских официальных лиц газета The Washington Post.

Кто может стать объектом санкций неизвестно, но среди ответных мер будут также тайные кибероперации. Как сообщает газета, правительственные юристы продолжают работать над деталями указа, который должен соответствовать существующим положениям о наказаниях за кибератаки против американских компьютерных сетей. Одна из целей администрации Обамы - ввести санкции, которые останутся в силе и после прихода в Белый дом правительства Дональда Трампа.

Похищение российскими хакерами переписки функционеров Демократической партии и обнародование этих документов сайтом WikiLeaks незадолго до президентских выборов стало одним из значительных событий президентской кампании в США. По данным американской прессы, американские спецслужбы пришли к выводу о том, что действия хакеров координировались Кремлем. Летом во время телефонного разговора президент Обама предупредил президента Путина о недопустимости таких действий. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к действиям хакеров. Барак Обама неоднократно заявлял о том, что Вашингтон адекватно ответит на хакерские атаки.