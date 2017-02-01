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Дональд Трамп представил кандидата в члены Верховного суда США

Президент Трамп представляет судью Горсача во время церемонии в Белом доме.

Президент Трамп представляет судью Горсача во время церемонии в Белом доме.

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Президент США Дональд Трамп во вторник номинировал судью федерального апелляционного суда в Денвере Нила Горсача на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов.

Представляя судью Горсача, президент Трамп заявил, что один из самых уважаемых и высококвалифированных судей в стране. "Он человек, в котором наша страна нуждается, очень нуждается, чтобы обеспечить верховенство закона и верховенство справедливости", - подчеркнул во время церемонии в Белом доме Дональд Трамп.

49-летний Горсач в случае утверждения его кандидатуры Сенатом заменит в суде консервативного судью Антонина Скалию, скончавшегося в прошлом году. В своем выступлении Нил Горсач заявил о том, что он будет в своей деятельности стремиться к независимости и беспристрастности и твердо следовать закону. Он принадлежит к сторонникам так называемой буквальной интерпретации конституции страны, следованию букве закона, поддерживаемой большинством республиканцев, считающих, что судьи должны заниматься трактовкой конституции и законов, а не законотворчеством.

Назначение судей Верховного суда, которые занимают эту должность пожизненно, является одной из самых важных прерогатив президента США. Их решения нередко отражаются на важнейших аспектах жизни страны. Например, узаконивание абортов и легализация однополых браков стали результатом решений Верховного суда.

Нил Горсач, получивший образование в Колумбийском, Гарвардском и Оксфордском университетах, последнее десятилетие был судьей апелляционного федерального суда в Денвере. Его взгляды, как и многочисленные решения будут объектом обсуждения и дебатов в Сенате во время слушаний по его кандидатуре. Некоторые сенаторы-демократы уже заявили о том, что они попытаются заблокировать кандидатуру Нила Горсача. Однако комментаторы говорят, что, учитывая высочайшую квалификацию судьи Горсача, он будет, скорее всего, утвержден подавляющим большинством голосов.

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