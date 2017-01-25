Дональд Трамп подпишет указ о сооружении стены на южной границе США

Президент США Дональд Трамп подпишет в среду несколько президентских указов, касающихся мер безопасности на границе США и Мексики, сообщают американские средства информации со ссылкой на сотрудников администрации Трампа.

Главным будет указ о сооружении стены на американо-мексиканской границе, что было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Ожидается, что он также подпишет указ, которым устанавливаются новые правила обращения с людьми, задержанными при пересечении границы. Сейчас далеко не все из них содержатся под стражей. Многие отпускаются под подписку с обещанием явиться в суд на рассмотрение их дел. Дональд Трамп намерен санкционировать меры воздействия на городские власти нескольких городов, отказывающихся передавать незаконных мигрантов федеральным иммиграционным властям.

Ожидается, что до конца недели президент Трамп подпишет еще несколько указов, в том числе указ, регулирующий въезд и иммиграцию в США граждан Ирака, Сирии, Сомали, Ирана, Судана, Ливии, Йемена.

Президент подпишет указы во время визита в Министерство внутренней безопасности.