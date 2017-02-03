Посол США в ООН осуждает "агрессию" России против Украины

Представитель США в Совете безопасности ООН Никки Хейли выступила в четверг на заседании с резкой критикой действий России в отношении Украины.

В своем первом выступлении в качестве нового Постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН Хейли потребовала от Москвы принять меры для снижения напряженности на востоке Украины и заявила о том, что санкции, введенные после аннексии Россией Крыма, останутся в силе пока Россия не возвратит Крым Украине. "Соединенные Штаты осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают к ее безотлагательному прекращению, - заявила Хейли на внеочередном заседании Совета безопасности, на котором рассматривалось ухудшение ситуации на востоке Украины. - Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине". Посол США в ООН, назначенная Дональдом Трампом, назвала прискорбным, что в своем первом выступлении в качестве постоянного представителя она вынуждена "осудить агрессивные действия России". "Мы бы хотели установить более хорошие отношения с Россией. Однако ужасная ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения российских действий", - заявила Никки Хейли. Эскалация насилия затронула десятки тысяч мирных жителей. Это необходимо остановить, подчеркнула Хейли.

Российский представитель в ООН Виталий Чуркин возложил вину за эскалацию насилия на украинскую сторону, заявив о том, что Украина "отчаянно" пытается добиться военного разрешения конфликта.

Первые решительные официальные заявления высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа в поддержку Украины приветствовал посол Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт, оценивший в своем сообщении в Твиттере как "замечательное" первое выступление Никки Хейли на заседании Совета безопасности. "Полностью согласны с тем, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине" - написал он.

В четверг в интервью CNN сенатор-республиканец Марко Рубио призвал Белый дом предоставить боевое оружие Украине, назвав "возмутительной" продолжающуюся "агрессию Владимира Путина против народа Украины".