Восточноевропейские дипломаты призвали Сенат США помочь их странам

Дипломаты из семи восточноевропейских стран выступили во вторник на заседании сенатского подкомитета комитета по финансам с призывом к американским законодателям поддержать их в противостоянии вмешательству в их дела со стороны России и сохранить санкции против Кремля.

"До тех пор, пока Россия не покинет украинскую землю, не должно быть никакого ослабления режима санкций, - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, - их необходимо расширить". Как сообщает информационное агентство Reuters, этот призыв поддержали послы Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, оценившие действия России как "гибридную войну", в рамках которой Кремль использует кибератаки, пропагандистскую кампанию и угрозы применения силы. На вопросы членов подкомитета, который распределяет деньги, выделяемые на внешнеполитические программы госдепартамента, какая помощь им больше всего необходима, дипломаты упомянули средства обороны, включая вооружение.

Председатель подкомитета сенатор-республиканец Линдси Грэм, незадолго до заседания обсудивший с президентом Дональдом Трампом вопросы внешней политики, объявил дипломатам, что президент США, по его мнению, будет их хорошим союзником.