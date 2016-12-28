Премьер-министр Японии посетил мемориал в Перл-Харборе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал во вторник первым главой правительства страны, официально посетившим на Гавайях мемориал американским воинам, погибшим в декабре 1941 года при налете японской авиации на базу ВМС США в Перл-Харбор.

Японский премьер и сопровождавший его президент США Барак Обама на месте гибели линкора «Аризона» бросили в воду лепестки цветов в качестве символического акта примирения двух стран. Они также выразили беспокойство в связи с тем, что из-за усиливающихся националистических и изоляционистских настроений во всем мире человечество может забыть об уроках Второй мировой войны.

“Союз Америки и Японии, – сказал Абэ, обращаясь к ветеранам, собравшимся на церемонию в Перл-Харбор, –основан на примирении наших стран, которое стало возможным благодаря торжеству духа толерантности “.

Барак Обама - первый президент Соединенных Штатов, который 7 месяцев назад посетил японский город Хиросима, подвергшийся американской атомной бомбардировке. Ни Абэ, ни Обама, не принесли извинений за военные операции, которые знаменовали начало и завершение военных действий на Тихом океане в ходе Второй мировой войны.