Администрация Трампа ослабила защиту школьников-трансгендеров

Администрация Дональда Трампа отменила циркуляры администрации Барака Обамы, в котором содержалось требование к школьным учреждениям разрешить школьникам-трансгендерам использовать туалетные комнаты в соответствии с их гендерной идентичностью.

В письме, направленном в американские школы, говорится о том, что распоряжения предыдущей администрации отменяются, поскольку они основываются на сомнительном юридическом базисе, не были подвергнуты общественному обсуждению и стали объектом многочисленных исков. По мнению администрации Дональда Трампа, решение подобных вопросов относится к компетенции штатов, а не федеральных властей.

Предоставление школьникам-трансгендерам права пользоваться туалетами, соответствующими их гендерной идентичности, стало одним из самых заметных последних решений администрации Обамы последнего времени. 13 штатов оспорили его законность в судах, в то время, как Верховный суд США заслушает иск школьника из Виргинии, оспаривающему школьный запрет на использование туалета согласно его гендерной идентичности.

Представители организаций, представляющих ЛГБТ-сообщество, осудили решение администрации Трампа.