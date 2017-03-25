Госсекретарь США приедет на встречу представителей стран членов-НАТО

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет участие во встрече министров иностранных дел государств-членов НАТО, которая была перенесена на более ранний срок после того, как выяснилось, что госсекретарь не сможет посетить Брюссель 5 апреля, когда должна была состояться встреча. Об этом сообщили представители госдепартамента в пятницу.

Известие о том, что госсекретарь США не поедет на встречу со своими коллегами из 27 стран вызвало недоумение и критику в Соединенных Штатах, где это решение было воспринято как отражение прохладного отношения администрации к союзу НАТО, о котором кандидат Трамп сделал несколько скептических высказываний во время предвыборной кампании. Особый оттенок отказу от визита в Брюссель придавало то, что в середине апреля запланирована поездка Рекса Тиллерсона в Москву. Администрация Трампа ссылалась на то, что встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО совпала с давно запланированным визитом в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина, в которой примет участие и Рекс Тиллерсон.

Согласно госдепартаменту, партнеры США по НАТО договорились о переносе встречи с 5 апреля на 31 марта. Госсекретарь прилетит в Брюссель после встречи с руководством Турции в Анкаре.