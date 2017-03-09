Цена нефти в США упала до уровня конца прошлого года

В четверг цена добываемой в Соединенных Штатах нефти опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с начала декабря прошлого года, несмотря на попытки крупных производителей за пределами США сократить объемы добычи.

В среду нефть подешевела на 5 процентов, в четверг цена опустилась еще на 2 с лишним процента. Нефть эталонной марки Brent тоже стала дешевле, но стоит по-прежнему чуть дороже американской, 52 доллара за баррель.

В январе страны ОПЕК и другие ведущие производители не входящие в картель, уменьшили добычу, что привело поначалу к повышению цен. Скачок цен, однако, позволил американским добытчикам сланцевой нефти вновь запустить законсервированные мощности, причем быстро и с малыми издержками. В результате объем запасов добытой нефти в США растет уже девять недель подряд, и на прошлой неделе достиг рекордной величины — более 528 миллионов баррелей.

Как отмечают аналитики, крупнейшему производителю ОПЕК, Саудовской Аравии, теперь предстоит решить, готова ли она, сокращая добычу в целях поддержания цен, уступать свою долю на рынке американцам.

Падение цен отразилось на курсах акций ведущих энергетических компаний США, их совокупный биржевой индекс упал с начала нынешнего года на 8,5 процента. Усилия администрации Трампа ослабить меры регулирования нефтяных компаний могут привести к дальнейшему понижение цен.