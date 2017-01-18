Большинство американцев верит, что Кремль вмешался в выборы в США

Большинство американцев считает, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую компанию в Соединенных Штатах, но это вмешательство не повлияло на исход выборов. Об этом свидетельствуют результаты двух опросов общественного мнения, обнародованных во вторник.

51 процент респондентов опроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC предполагают, что Россия попыталась повлиять на исход президентских выборов, но только четверть из них думает, что Дональд Трамп проиграл бы на президентских выборах без поддержки Кремля, который, как считает американская разведка, организовал вброс похищенных из компьютерных сетей Демократической партии документов. 36 процентов опрошенных не верят во вмешательство России в американскую президентскую кампанию.

Опрос, проведенный по заказу CNN, показал, что 75 процентов американцев считает либо доказанной, либо вероятной попытку вмешательства России в президентские выборы. 58 процентов опрошенных говорят, что это вмешательство не отразилось на исходе выборов, и почти такой же процент респондентов высказался за улучшение отношений с Россией, и лишь 41 процент - за меры давления на Москву.