Сенат США расследует возможные связи окружения Трампа и России

Сенатский комитет по делам разведки намерен провести собственное расследование данных о разведывательной деятельности России в Соединенных Штатах, в рамках которого будут рассмотрены разведданные о возможных связях людей близких к Дональду Трампу с Кремлем.

В совместном заявлении руководителей комитета сенатора-республиканца Ричарда Берра и сенатора-демократа Марка Уорнера говорится о том, что во время расследования будут рассмотрены вопросы вмешательства России в президентские выборы 2016 года и изучены "разведданные между Россией и людьми, имевшими отношения к политическим кампаниям".

Руководители комитета сообщили о том, что они хотят уяснить масштабы разведывательной деятельности России в США, вызывающей, по их словам, "глубочайшую обеспокоенность" особенно в связи с информацией о кибератаках, проводимых Россией с целью оказания влияния на президентские выборы в США.

Комитет намеревается детально изучить данные американской разведки и контрразведки и опросить как сотрудников разведслужб, так и людей, являющихся объектом расследования американскими спецслужбами.

В последние дни интерес к теме российского вмешательства в американский избирательный процесс был подогрет публикацией отчета, подготовленного бывшим сотрудником британской разведки, в котором утверждается, что Кремль обладает материалами финансового и личного свойства, компрометирующими избранного президента Дональда Трампа. Сам Трамп и многие американские эксперты отвергают этот документ как фальшивку.