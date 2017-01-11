Американские сенаторы предложили расширить санкции против Кремля

Десять американских сенаторов-представителей обеих партий внесли в среду законопроект, которым предусматривается существенное расширение экономических санкций против России в ответ на кибератаки российских хакеров в ходе президентской кампании в США.

Спонсорами документа являются видные сенаторы, республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин. "Россия на нас напала, что исключает вариант построения с ней отношений в штатном режиме", - сказал сенатор Кардин.

Законопроект ограничивает 20 миллионами долларов вложения американских инвесторов в российские энергопроекты и запрещает американским и иностранным банкам участвовать в приватизации российских госактивов или размещать на мировых финансовых плошадках долговые государственные обязательства России. Законопроект также устанавливает запрет на въезд в США иностранцев, причастных к кибернападениям, и налагает арест на их имущество в стране.

Предложенные меры могут быть ослаблены при рассмотрении профильными комитетами или на пленарном заседании Сената. В последние годы, однако, Конгресс занимал куда более жесткую позицию в отношении Москвы, чем администрация Обамы. Законопроект в случае его одобрения заметно осложнит администрации Трампа отмену санкций, введенных Обамой своими президентскими указом. Сенаторы оставляют за Белым домом такое право, но только если он удостоверит, что политика Кремля на международной арене изменилась к лучшему.

Не ясно, успеет ли Конгресс утвердить законопроект до завершения президентства Барака Обамы.