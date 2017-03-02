Джефф Сешнс встречался прошлой осенью с послом России в США

Джефф Сешнс, генеральный прокурор в кабинете Дональда Трампа в прошлом году в бытность сенатором в прошлом году дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, сообщила в среду вечером американская пресса со ссылкой на сотрудников министерства юстиции.

Встречи произошли прошлой осенью в то время, как пресса сообщала о российских кибероперациях в США, направленных на поддержку кандидатуры Дональда Трампа. Джефф Сешнс в то время был одним из активных сторонников кандидата Трампа.

Внимание к этому факту привлечено в силу того, что во время слушаний, на которых рассматривалась его кандидатура на должность прокурора, Джефф Сешнс сказал, что у него не было никаких контактов с представителями России во время президентской кампании 2017 года. В Соединенных Штатах генеральный прокурор также возглавляет министерство юстиции и контролирует деятельность ФБР, которая сейчас ведет расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс. Джефф Сешнс, по меньшей мере, не должен курировать это расследование, сказал в интервью газете The Washington Post сенатор-демократ Эл Франкен. Как пишет газета, это известие может спровоцировать призывы назначить специального прокурора для расследования российского следа в американских президентских выборах.

В прошлом месяце был вынужден уйти в отставку помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, после того, как выяснилось, что вопреки своим заявлениям он обсуждал российские санкции во время телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне.