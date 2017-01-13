Канал Russia Today прервал вещание американского телеканала

Российский канала RT (Russia Today) прервал в четверг интернет-вещание американского телеканала C-Span.

В четверг в половине третьего дня по местному времени в онлайновую трансляцию телеканалом C-Span заседания нижней палаты американского Конгресса, посвящённого работе Комиссии по ценным бумагам и биржам, внезапно вклинился канал Russia Today. Накладка произошла во время выступления депутата Максин Уотерс за несколько секунд до того, как она упомянула в своем выступлении Дональда Трампа в контексте его отношений с Россией.

За время последней президентской кампании в США миллионы американцев узнали из американской прессы, что RT - пропагандистский рупор Кремля, и поэтому срыв плановой трансляции, который продолжался около десяти минут, был воспринят некоторыми комментаторами как диверсия. Однако в заявлении, распространенном C-Span, представители канала списали все на техническую погрешность, отметив, что обычная телетрансляция заседания в Палате представителей прошла абсолютно гладко. “Мы осуществляем мониторинг передач RT на предмет экстренных новостей, и наиболее вероятно, что в маршрутизации интернет-сигнала произошел сбой“, - говорится в заявлении.

Подобного рода инцидентов в онлайновых трансляциях C-Span раньше не было. Компания продолжает внутреннее расследование.