Пять штатов призвали суд заблокировать новый указ Трампа

Пять американских штатов подали иски, оспорив конституционность нового указа президента Трампа, которым приостанавливается въезд в США граждан нескольких стран, где большинство населения составляют мусульмане.

Как сообщил в четверг генеральный прокурор штата Вашингтон, он просит федеральный суд в Сиэтле распространить запрет на действие первого указа президента на новую директиву, ибо оба документа, по его мнению, противозаконно дискриминируют мигрантов по признаку вероисповедания. Как заявил генеральный прокурор штата, в результате исполнения нового указа его штату будет нанесен экономический и иной вред, сравнимый с тем, что был нанесен первым указом.

Первый вариант указа предписывал временно прекратить допуск в США иммигрантов и беженцев из семи стран с преобладающим мусульманским населением — Сирии, Ливии, Ирака, Йемена, Ирана, Судана и Сомали. Его действие было заблокировано решением судьи, обнаружившим в нем признаки нарушения конституции страны. В пересмотренной версии, подписанной Трампом в понедельник, из списка удалена одна страна - Ирак. Запрет на въезд снят также со всех граждан шести других стран, имеющих вид на жительство в США или действующую визу.

К иску штата Вашингтон присоединились Миннесота, Орегон, Нью-Йорк и Массачусетс.