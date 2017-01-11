Кандидат на пост министра юстиции США отвечает на вопросы сенаторов

В американском Сенате во вторник прошли слушания по утверждению республиканского сенатора Джеффа Сешнса министром юстиции, который является в США также генеральным прокурором.

Сешнс, отвечая на вопросы сенаторов, подчеркивал, что если Сенат одобрит его кандидатуру, то он будет добиваться строжайшего исполнения действующего законодательства независимо от своих личных взглядов. Это касается недопущения пыток при допросе лиц, подозреваемых в терроризме, права женщин на прерывание беременности, прав сексуальных меньшинств, слежки за гражданами и преступлений на почве ненависти.

В прошлом Сешнс, как и избранный президент Трамп, был активным сторонником применения жестких методов допроса террористов, включая имитацию утопления, но в ходе слушаний повторял, что существующий закон “категорически“ запрещает подобную практику и что обходить его он не будет. Сешнс также говорил, что как генеральный прокурор самоустранится от возможных исков к Хиллари Клинтон или к благотворительному Фонду Клинтонов, поскольку критические заявления в адрес Клинтонов, которые он делал в бытность сенатором, могут поставить под сомнение его способность объективно расследовать такие дела.

На вопрос как он относится к предложению Дональда Трампа о запрете мусульманам въезда в США, сделанного во время президентской кампании, Джефф Сешнс ответил: “Я не разделяю мнения, что запрет должен распространяться на мусульман как на членов религиозной группы “. Он также добавил, что избранный президент недавно уточнил свою позицию, предложив ввести ограничения на иммиграцию граждан тех стран, которые являются спонсорами терроризма.