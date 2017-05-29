Многочисленные расследования связей избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа с путинской агентурой, ведущиеся Конгрессом, прессой, американскими правоохранительными органами, концентрируются на возможной помощи российских структур в проведении избирательной кампании. Напрочь игнорируется не менее важная сторона деятельности российской агентуры, без которой вообще невозможно было бы понять, а зачем, собственно, Кремль способствовал избранию Трампа - это вопрос о том, как формировалась политика будущей администрации Трампа по отношению к России. Суть "путингейта" н- е в количестве контактов предвыборного штаба Трампа с Кремлем, а в последовательно нараставшем весь 2016 год сходстве внешнеполитических воззрений Трампа с набором путинских пожеланий.

Буквально на днях Russia Investigation в облике многочисленных комиссий законодательной и исполнительной власти приблизилось к ключевому невралгическому событию спецоперации "Трампнаш". Произошло это почти случайно, и значение этого открытия еще (во всяком случае, на момент написания данной статьи) не осознано полностью самими расследователями. Но 24 мая впервые были произнесены слова: "27 апреля 2016 года, отель "Майский цветок".

Рутинная проверка показала, что Джефф Сешнс, генеральный прокурор США, заполняя при вступлении в должность необходимую форму безопасности, забыл упомянуть в ней об одной из своих встреч с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Одной, но какой! Я, кажется, понимаю, почему дрогнула рука генерального прокурора и не начертала роковых слов Mayflower, "Майский цветок". А зачем вообще двум таким солидным джентльменам, как Сешнс и Кисляк, надо было встречаться в каком-то отеле? Почему не в уютном кабинете сенатора Сешнса? Дело в том, что в той же точке четырехмерного пространства-времени пересеклись линии еще нескольких замечательных людей – Пола Манафорта, Картера Пейджа, Майкла Флинна, Джареда Кушнера, Дональда Трампа и, наконец, самого главного из них, того, кто с того исторического дня и рулил всей этой компанией.

Дмитрий Константинович Симис, бывший заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ИМЭМО и лектор-международник МГК КПСС, в 1973 году вместе с родителями выехал на постоянное жительство в США. В США он стал Дмитрием Саймсом, со временем - президентом и управляющим исследовательского Центра национального интереса. 27 апреля 2016 года конференц-холл Мayflower был арендован Центром национального интереса для важного мероприятия – со своим первым докладом по вопросам внешней политики был приглашен выступить один из кандидатов на пост президента от Республиканской партии. Перед началом выступления гостеприимный хозяин познакомил двух своих гостей, Трампа и Кисляка. Сегодня посол России в Вашингтоне стал токсичной суперзвездой, но я бы не преувеличивал его значения. Во многом он – раздутая фигура отвлечения, реальным шефом операции "Трампнаш" был не Кисляк, а, по всему судя, именно Саймс.

Мне уже не раз доводилось говорить в разных аудиториях об уникальной нише, которую Саймс избрал для себя в американском политическом дискурсе. В качестве руководителя мозгового Центра Никсона, а затем Центра национального интереса он уже более двух десятилетий выполняет важную миссию в американском экспертном сообществе. Его роль – мягко внушать американскому истеблишменту позиции, выгодные в текущий момент Москве, подталкивая Белый дом к очередным перезагрузкам. Делалось это всегда весьма искусно, я бы даже сказал, артистично. Тексты Саймса содержательно и стилистически неотличимы от стандартного вашингтонского внешнеполитического нарратива. Но в каждой статье обязательно появлялся ключевой абзац, вкрадчиво выдававший за американский национальный интерес какую-нибудь очередную кремлевскую хотелку. Все остальное – солидная академическая шелуха, выполняющая для американского читателя роль сигнала "я - свой".

Кандидатура Дональда Трампа, человека мало осведомленного в вопросах внешней политики, чрезвычайно самоуверенного и сделавшего своим коньком лозунг America First, оказалась идеальным объектом для разработки. Ключевым успехом Саймса стала готовность Трампа произнести свою первую внешнеполитическую речь в Центре национального интереса – как раз о том, что лозунг "Америка превыше всего" станет главной темой будущей администрации. Tакому удачному выбору Трампа предшествовала большая предварительная работа Саймса, обсуждение этими двумя американскими патриотами национальных интересов своей страны. Вряд ли Трамп мог сам написать свою речь, он прочел-то ее по промтеру с определенным трудом. Но, кстати, дисциплинированно, ни разу не отрываясь от первоисточника.

Кремлевская мафия почти открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов

​В последующих заявлениях Трампа и его окружения из такого рода пассажей, как из личинки, начала вылезать вся путинская программа капитуляции Запада. "Наш основной враг "Исламское государство", Путин борется с "Исламским государством", поэтому мы должны отбросить все наши мелкие разногласия и объединиться с Путиным" – вот нехитрый штамп сознания, который денно и нощно внушали Трампу. "Отбросить мелкие разногласия" на этом языке означало – сдать Украину на откуп Путину. И вот уже Трамп заявляет: он не уверен, было ли присоединение Крыма к России аннексией, а затем скептически отзывается об устаревшей, на его взгляд, организации НАТО. А какой музыкой сфер наверняка прозвучали в Кремле слова близкого к Трампу Ньюта Гингрича, спикера Палаты представителей Конгресса 1990-х годов, объявившего капитуляцию Запада от имени будущего президента Трампа: "Эстония – это пригород Санкт-Петербурга, и не стоит ради нее идти на риск ядерной войны с Россией".

По свидетельствам очевидцев, в окружении новичка в большой политике Трампа весной 2016 вообще не было экспертов по международным отношениями, а заполнить вакансию неформального внешнеполитического советника для мотивированного Саймса - дело нехитрое. Можно предположить, что было решено сосредоточится на внушении двух наиболее важных для Москвы мемов: "Путин – необходимый Америке союзник, с которым следует сотрудничать" и "НАТО устарела как организация эпохи холодной войны". Оба эти положения сначала в характерной для стиля Саймса вкрадчивой манере прозвучали уже в установочной речи 27 апреля: "Мы должны искать почву для сотрудничества на основе общих интересов. Россия, например, также столкнулась с ужасами исламского терроризма", "Страны, которые мы защищаем, должны оплачивать стоимость этой защиты, или США должны быть готовы к тому, чтобы эти страны защищали себя сами. У нас нет иного выбора". Отказ США от военной защиты страны – члена НАТО, от принципа ядерного сдерживания означал бы конец Североатлантического альянса, конец США как мировой державы, уход Запада из мировой истории.

"Сотрудничайте с нами, или вас будут продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах" – вот какой сигнал посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США, Франции, Германии, Великобритании, начиная от Бостонского марафона и заканчивая недавним взрывом в Манчестере. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров только что назвал теракт в Манчестере "уроком британским спецслужбам за отказ сотрудничать с российскими коллегами". Кремлевская мафия почти открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов. Суть навязываемого Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются предельно откровенно: новая Ялта, раздел сфер влияния, признание исключительного доминирования Москвы на территории бывшего СССР.

9 ноября утром победа Трампа была встречена шампанским в Государственной думе. Cаймс отсалютовал на нее директивной статьей, представляя путинскую повестку дня в респектабельном обличии "американских национальных интересов". Но в Кремле не понимали одного очень важного обстоятельства. Затуманить мозги одному неопытному политику и усадить его в кресло в Овальном кабинете в Белом доме недостаточно для того, чтобы подчинить себе внешнюю политику США. США – развитая демократия с многоуровневой системой сдержек и противовесов. За сто с лишним дней президенства Трампа кремлевская спецоперация прошла путь от триумфа до полного провала. Но виртуозное мастерство ее главного героя в зомбировании своего клиента должно быть оценено профессионалами разведывательного сообщества по достоинству. Судите сами: Трампа окатывыают волны критики, но он продолжает повторять заученную мантру: "Путин - наш союзник в борьбе с исламским терроризмом, и мы должны с Москвой сотрудничать". А на встрече НАТО в Брюсселе прямо отказывается подтвердить приверженность США 5-й статье устава организации о коллективной обороне.

Секретный канал связи с Путиным Трампу не удалось организовать, Джаред Кушнер с Сергеем Кисляком, как уверяет The Washington Post, провалили эту многообещающую идею. Но ментальный канал, похоже, созданный Институтом национального интереса, выдерживает проверку на прочность.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

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