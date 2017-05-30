В Хакасии директора школы вынудили уволиться после жалобы Путину

В Хакасии директора одной из школ вынудили уволиться после того, как она вместе с другими учителями пожаловалась президенту Владимиру Путину на снижение зарплат и льгот. Об этом сообщает региональное информационное агентство.

Учителя и директор школы обратились за помощью к Путину весной 2017 года. После этого министр образования Хакасии Галина Салата инициировала многочисленные проверки в школе. По словам самих преподавателей, в числе претензий директору предъявляли то, что в образовательном учреждении якобы пыльно.