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В Хакасии директора школы вынудили уволиться после жалобы Путину

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В Хакасии директора одной из школ вынудили уволиться после того, как она вместе с другими учителями пожаловалась президенту Владимиру Путину на снижение зарплат и льгот. Об этом сообщает региональное информационное агентство.

Учителя и директор школы обратились за помощью к Путину весной 2017 года. После этого министр образования Хакасии Галина Салата инициировала многочисленные проверки в школе. По словам самих преподавателей, в числе претензий директору предъявляли то, что в образовательном учреждении якобы пыльно.

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