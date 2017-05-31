Кубань: полицейского приговорили к 23 годам за убийство девочки

Краснодарский краевой суд во вторник приговорил бывшего полицейского Ивана Сорокумова к 23 годам лишения свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности трех девочек и убийство одной из них.

Как сообщает правозащитная организация "Зона права", Сорокумов пройдет амбулаторное лечение от педофилии у психиатра по требованию прокурора. Суд запретил ему работать с несовершеннолетними в течение 20 лет. Сообщника экс-полицейского Сергея Калганова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2015 году Сорокумов вывозил в лес и насиловал трех несовершеннолетних девочек. 31 августа 2015 года он убил одну из своих жертв - 12-летнюю девочку. Его сообщник Калганов участвовал в одном из изнасилований.

