Администрация Трампа подала аппеляцию по миграционному указу

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с требованием восстановить действие указа, запрещающего въезд в Америку жителям шести стран с преобладанием мусульманского населения.

Представитель Министерства юстиции США Сара Исгур Флорс заявила, что в президентской администрации убеждены в законности указов.

В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приемов беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.

В марте глава Белого дома подписал новую редакцию указа, согласно которому на 90дней запрещался въезд в США жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Этот закон заблокировал суд Гавайи.

