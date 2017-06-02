Администрация Трампа подала аппеляцию по миграционному указу

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с требованием восстановить действие указа, запрещающего въезд в Америку жителям шести стран с преобладанием мусульманского населения.
Представитель Министерства юстиции США Сара Исгур Флорс заявила, что в президентской администрации убеждены в законности указов.
В январе Трамп подписал указ, который запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приемов беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.
В марте глава Белого дома подписал новую редакцию указа, согласно которому на 90дней запрещался въезд в США жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Этот закон заблокировал суд Гавайи.
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