Ирада Вовненко опровергла сообщение о своем увольнении

Исполняющая обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Ирада Вовненко не подтвердила информацию о том, что написала заявление об увольнении. По ее словам, она находится на рабочем месте, работает, подписывает документы, передает "Интерфакс".

Ранее в пятницу Вовненко сообщила РИА Новости, что 2 июня покидает пост и.о. директора музея Исаакия в Санкт-Петербурге по собственному желанию.

В пятницу утром СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать замену Вовненко, так как, по мнению властей города, "таким объектом может руководить только мужчина". Однако глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

О назначении Ирады Вовненко исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора стало известно 31 мая. Ранее она занимала в этом музее пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко – автор нескольких любовных и эротических романов.

Возглавлявший музей с 2008 года Николай Буров в апреле решил уйти в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с планами передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.